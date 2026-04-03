Спецпоказ: Космос засыпает
улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Премьерный показ и обсуждение с режиссёром Антоном Мамыкиным. О фильме: Паша учится в Петербурге на инженера-ракетостроителя в престижном университете и мечтает о космосе. Преподаватели считают его большим талантом и прочат успех. Внезапно Паша получает печальную весть из дома и отправляется помогать маме и младшему брату в родной и далекий поселок Шойна, где дома тонут в песках. Но возможно ли отпустить мечту?
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