Премьерный показ и обсуждение с режиссёром Антоном Мамыкиным. О фильме: Паша учится в Петербурге на инженера-ракетостроителя в престижном университете и мечтает о космосе. Преподаватели считают его большим талантом и прочат успех. Внезапно Паша получает печальную весть из дома и отправляется помогать маме и младшему брату в родной и далекий поселок Шойна, где дома тонут в песках. Но возможно ли отпустить мечту?