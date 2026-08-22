Впервые в Екатеринбурге спектакль пройдёт не в театральном зале, а в реальной квартире — такой, где когда-то жили миллионы семей, где прошло наше детство, где за каждой дверью скрывались свои истории. «История одной девочки» — это камерный моноспектакль о детстве, которое пришлось на совсем не детское время. Это не рассказ о 90-х как об эпохе. Это история ребёнка, который каждый день открывает для себя мир — со страхами и радостями, первыми разочарованиями, мечтами и вопросами, на которые взрослые не всегда находят ответы. Пока взрослые пытались выжить и справиться с реальностью, дети продолжали жить своим главным чудом — детством. Несмотря ни на что, оно оставалось временем, когда любой двор казался целой вселенной, обычная квартира превращалась в место для бесконечных игр, а каждый новый день приносил маленькие открытия. Зрители окажутся не просто рядом с героиней, а внутри этой истории. Настоящая квартира станет пространством воспоминаний, где можно будет вновь почувствовать то самое ощущение из детства — когда мир был огромным, неизведанным и полным тайн. Спектакль основан на пьесе Елены Руссу и рассказывает личную историю взросления — честную, трогательную и очень узнаваемую. Историю одной девочки, в которой каждый сможет узнать частичку своего собственного детства.