Новая встреча посвящена работе, развитию и сложностям независимого театра. В гостях у Ани Васильевой — создательницы телеграм-канала «Уральская Барышня» и театральной зрительницы — директор и главный режиссер театра «Центр современной драматургии», кинорежиссер и актер Антон Бутаков. На паблик-токе ты узнаешь все тонкости работы независимого театра: как влияет цензура, самоцензура и где границы допустимого. Почему некоторые современные спектакли такие «сложные» и зачем нужна современная драматургия, если легче продать Чехова. Возможно ли открыть успешный независимый театр, а также существует ли в театре уральская идентичность?