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Спектакль окончен? Как живет современный независимый театр

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Новая встреча посвящена работе, развитию и сложностям независимого театра. В гостях у Ани Васильевой — создательницы телеграм-канала «Уральская Барышня» и театральной зрительницы — директор и главный режиссер театра «Центр современной драматургии», кинорежиссер и актер Антон Бутаков. На паблик-токе ты узнаешь все тонкости работы независимого театра: как влияет цензура, самоцензура и где границы допустимого. Почему некоторые современные спектакли такие «сложные» и зачем нужна современная драматургия, если легче продать Чехова. Возможно ли открыть успешный независимый театр, а также существует ли в театре уральская идентичность?

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