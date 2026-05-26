Спектакль окончен? Как живет современный независимый театр
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Новая встреча посвящена работе, развитию и сложностям независимого театра. В гостях у Ани Васильевой — создательницы телеграм-канала «Уральская Барышня» и театральной зрительницы — директор и главный режиссер театра «Центр современной драматургии», кинорежиссер и актер Антон Бутаков. На паблик-токе ты узнаешь все тонкости работы независимого театра: как влияет цензура, самоцензура и где границы допустимого. Почему некоторые современные спектакли такие «сложные» и зачем нужна современная драматургия, если легче продать Чехова. Возможно ли открыть успешный независимый театр, а также существует ли в театре уральская идентичность?
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