Когда-то в 80-х поэт Александр Еременко написал: Я голосую за свободы клок, за долгий путь из вымершего леса, за этот стих, простой, как без эфеса куда хочу направленный клинок, за безусловный двигатель прогресса, за мир и дружбу — За Свердловский Рок! Эти строки были написаны, после первого фестиваля Свердловского Рок-клуба. Свердловский рок-клуб (СРК) существовал всего пять лет, с 1986 по 1991 год, но за столь короткий срок стал настоящим явлением в культурной жизни страны. В СССР той поры уже чувствовался ветер перемен, и уральская музыка наконец-то вышла из подполья, предъявив миру невероятно талантливых и самобытных музыкантов, артистов и поэтов. В спектакле «Свердловский рок» прозвучат песни групп: «Урфин Джюс», «Трек», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Каталог», «Апрельский марш», «Агата Кристи», «Настя», «Ассоциация» и Макса Ильина.