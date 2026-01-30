ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Спектакль-концерт «Свердловский Рок»

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли
Концерты

Про событие

Когда-то в 80-х поэт Александр Еременко написал: Я голосую за свободы клок, за долгий путь из вымершего леса, за этот стих, простой, как без эфеса куда хочу направленный клинок, за безусловный двигатель прогресса, за мир и дружбу — За Свердловский Рок! Эти строки были написаны, после первого фестиваля Свердловского Рок-клуба. Свердловский рок-клуб (СРК) существовал всего пять лет, с 1986 по 1991 год, но за столь короткий срок стал настоящим явлением в культурной жизни страны. В СССР той поры уже чувствовался ветер перемен, и уральская музыка наконец-то вышла из подполья, предъявив миру невероятно талантливых и самобытных музыкантов, артистов и поэтов. В спектакле «Свердловский рок» прозвучат песни групп: «Урфин Джюс», «Трек», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Каталог», «Апрельский марш», «Агата Кристи», «Настя», «Ассоциация» и Макса Ильина.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

1000₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2600₽

Тролль Гнёт Ель
Тролль Гнёт Ель

1600₽

Концерт рок-группы Rockets
Концерт рок-группы Rockets

от 3700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста