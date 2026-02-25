Магазин
улица Малышева, 145АФ
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Крохотный продуктовый магазин превращается в лабораторию жестокости. Здесь жертвы становятся палачами, а совесть тонет в жажде власти. Жёсткая психологическая драма о том, как обычные люди превращаются в хладнокровных хищников, готовых растоптать себе подобных. Спектакль-шок по мотивам реальных историй, где вопрос «Тварь я дрожащая или право имею?» звучит леденяще искренне.
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