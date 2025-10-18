Видеокассета твоих родителей
улица Бебеля, 124
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Презентация нового альбома «покорителей женских сердец и цифровых площадок» из Саранска. В 2023 году коллектив отпраздновал своё пятилетие и решил не сбавляя темпы выпустить новый альбом. Песни о вечном, о любви и расставании, подарят тепло твоему сердцу осенью 2025 года. Это будет громко, с танцами и слезами любви.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи