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Корчма «Пристанище»
улица Бебеля, 124

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Презентация нового альбома «покорителей женских сердец и цифровых площадок» из Саранска. В 2023 году коллектив отпраздновал своё пятилетие и решил не сбавляя темпы выпустить новый альбом. Песни о вечном, о любви и расставании, подарят тепло твоему сердцу осенью 2025 года. Это будет громко, с танцами и слезами любви.

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