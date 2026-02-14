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Спасти нельзя: как пережить развод

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+

Про событие

Клинический и семейный психолог Анастасия Тимофеева расскажет о разводе не как о бытовом событии, а как о сложном психологическом и социальном процессе. В романтических комедиях и диснеевских сказках всегда показывают истории, заканчивающиеся красивой свадьбой. А что бывает после? Возможно, Ариэль и принц Эрик, Аладдин и Жасмин, Красавица и Чудовище так и не отметили вторую годовщину свадьбы. Любовь — это не только «и жили они долго и счастливо», а сложный процесс, который требует зрелости, ответственности и способности выдерживать кризисы. В последние годы на каждые 10 зарегистрированных браков приходится приблизительно 7 разводов. Развод стал частью реальности современных отношений. На лекции 14 февраля обсудишь детальнее: — 5 стадий развода: что происходит на каждой из них и где люди чаще всего застревают; — почему после расставания возникает ощущение «я себя не узнаю»; — как развод переживает ребенок в разном возрасте и что для него действительно травматично; — как в разводе не потерять себя.

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