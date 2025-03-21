Создай зин своими руками
Сити Центр, проспект Ленина, 50, 3 этаж
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Зин — это авторский журнал, созданный вручную, без ограничений в самовыражении. Его содержание полностью зависит от фантазии автора, и у тебя есть возможность создать свой уникальный экземпляр! На мастер-классе будешь работать с бумагой в свободной тематике, передавая эмоции и ощущения через вырезки из газет и журналов, фотографии, ручные надписи и другие материалы. Поможет в этом Александра Козловских — искусствовед, куратор, художник и медиатор, которая поделится полезными приёмами. Все материалы предоставляются. При желании приноси с собой фотографии или распечатки, которые хотел бы включить в свой зин. Также приветствуются дополнительные ножницы и клей.
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