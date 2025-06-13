Кроксы стали не только удобной обувью для лета и работы, но и объектом самовыражения. Поэтому их легко закастомить. Но такого ты ещё не видел — керамические джиббитсы. Арина, создательница бренда kplmka подготовит несколько форм джиббитсов, которые ты сможешь раскрасить, как захочешь. Все необходимые материалы предоставляются. Уровень подготовки не важен — мастерская подойдёт и для начинающих, и для тех, кто уже работает с керамикой. После мастер-класса джиббитсы пойдут на обжиг, а после можно будет забрать авторский сет из 3-х штук.