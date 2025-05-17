На встрече каждый участник создаст свой собственный аромадиффузор объёмом 50 мл с ароматом на выбор. Ты запечатаешь его сургучом и создашь индивидуальную наклейку с надписью, цитатой, фразой из любимой песни или своим именем. Готовые изделия будут упакованы в красивые коробочки с лентой. Программа мастер-класса: 1. Знакомство и обсуждение процесса. 2. Рассказ о материалах и инструментах. 3. Создание аромадиффузора объёмом 50 мл. 4. Печать индивидуальных этикеток на мини-принтере. 5. Запечатывание диффузоров сургучом (по желанию). 6. упаковка и завершение МК. Запись в личные сообщения в тг.