В субботу из дремучего леса выпрыгнет музыка теней, таинственные мелодии забытых преданий, ритмы и нойзы с грозным рыком и острыми коготками. Главный герой ночи — демон грусти Василий Волчок. Основатель бренда уличной одежды Volchok. Черпает вдохновение в андеграундной культуре и темной эстетике. В музыке ищет те же качества, что и в одежде — экспериментальные и темные звуки. Участники: VASILII VOLCHOK Younng Anton L DB25 KMK Вход свободный.