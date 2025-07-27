Кинопоказ спектакля в МТЮЗ. Смешное и трагическое превращение Шарика в человека от театрального экспериментатора Антона Фёдорова. Повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» впервые, ещё до появления в печати, была поставлена Генриеттой Яновской в Театре МТЮЗ в 1987 году. Теперь, спустя более чем 30 лет, режиссёр Антон Фёдоров предлагает своё прочтение этого великого сюжета на сцене того же театра. Для Фёдорова хрестоматийная повесть Булгакова оказывается совершенно новым и, в некотором смысле, неизведанным материалом. И это становится режиссёрским принципом: чем более знакомым кажется литературный текст, тем больше поводов для разговора он предлагает. Так, частью этого разговора становится и история его интерпретаций.