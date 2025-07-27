Собачье сердце
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 12+
Кино
Спектакли
Про событие
Кинопоказ спектакля в МТЮЗ. Смешное и трагическое превращение Шарика в человека от театрального экспериментатора Антона Фёдорова. Повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» впервые, ещё до появления в печати, была поставлена Генриеттой Яновской в Театре МТЮЗ в 1987 году. Теперь, спустя более чем 30 лет, режиссёр Антон Фёдоров предлагает своё прочтение этого великого сюжета на сцене того же театра. Для Фёдорова хрестоматийная повесть Булгакова оказывается совершенно новым и, в некотором смысле, неизведанным материалом. И это становится режиссёрским принципом: чем более знакомым кажется литературный текст, тем больше поводов для разговора он предлагает. Так, частью этого разговора становится и история его интерпретаций.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи