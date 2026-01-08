Космические мотивы в структуре сновидений. В легендах и мифологии сны — врата в иные миры, обитель духов и посланников богов. На протяжении веков, от шаманских ритуалов до современных психологических теорий, человек стремился постичь природу ночных видений, увидеть в них божественное откровение, предзнаменование или отражение дневных впечатлений. Класс искусств MIRvOIR приглашает исследовать космические мотивы, пронизывающие структуру сновидений. Ты обратишься к символике звёздного неба, возникающего в ночных видениях, и раскроешь его глубинное значение, уходящее корнями в бессознательное и древние космогонические представления. Рассматривая сны как «космические ландшафты», погрузишься в символику ночного неба и его отражение в мифологии, а затем создашь собственную интерьерную картину — звёздное небо акрилом на холсте, наслаждаясь горячим глинтвейном и какао. Запись в тг организатора.