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Shrek Rave: new year

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Встречай Новый год по-шрековски. Клуб превратится в безумное болото, где ты сможешь оторваться по полной. Что тебя ждёт: — Костюмированная вечеринка: Шрек, Фиона, Осел, Лорд Фаркуад — приветствуются любые персонажи из любимого мультфильма — Новогодние декорации: «Нирвана» превратится в сказочное болото с гирляндами, ёлками, шарами и другими новогодними атрибутами — Шампанское первым 50 гостям — Бар со спец напитками и коктейлями

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