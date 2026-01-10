Встречай Новый год по-шрековски. Клуб превратится в безумное болото, где ты сможешь оторваться по полной. Что тебя ждёт: — Костюмированная вечеринка: Шрек, Фиона, Осел, Лорд Фаркуад — приветствуются любые персонажи из любимого мультфильма — Новогодние декорации: «Нирвана» превратится в сказочное болото с гирляндами, ёлками, шарами и другими новогодними атрибутами — Шампанское первым 50 гостям — Бар со спец напитками и коктейлями