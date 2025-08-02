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Шоппинг по старинке

Старт: сквер у 9-й гимназии, проспект Ленина, 33

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

Еще с момента основания екатеринбургской крепости произошло разделение по течению реки Исети на левый берег, или церковную сторону, и правый берег — торговую сторону. Разделение сохранялось и спустя годы: торговые предприятия, лавки и ряды возникали преимущественно на правом берегу. По этим местам и пройдет маршрут экскурсии. Ты узнаешь, какой след в истории города оставили известные купеческие фамилии, где запасались провизией екатеринбуржцы, чем торговали в Гостином и Мытном рядах, на каких улицах располагались самые фешенебельные торговые дома и что представляла из себя реклама начала ХХ века. Всех участников экскурсии ожидает экспресс-курс купеческой хитрости, в ходе которого они узнают, как отличить хороший чай от спитого и массу других полезных тонкостей.

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