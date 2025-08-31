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shnit: Worldwide Competition 3

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

Показ программы Worldwide Competition 3 в рамках международного фестиваля короткометражных фильмов shnit worldwide shorts festival 2025. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Программа Worldwide Competition 3 исследует, как люди справляются с потерей, страхом, абсурдом и переменами — личными и глобальными. От пробуждения древних страхов в «Гимне чуме» до философской сатиры с Жижеком о любви в цифровую эпоху — каждое произведение открывает неожиданный ракурс на знакомые темы. «Встреча по-американски» ловит пульс нации в момент политического напряжения, а в тревожной гватемальской истории «Бриэлла» девочка сталкивается с трагедией в одиночестве. Немного черного юмора в конце программы от голландского анимационного трио, показывающего, к чему может привести чрезмерный контроль над экологией.

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