Показ программы Worldwide Competition 3 в рамках международного фестиваля короткометражных фильмов shnit worldwide shorts festival 2025. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Программа Worldwide Competition 3 исследует, как люди справляются с потерей, страхом, абсурдом и переменами — личными и глобальными. От пробуждения древних страхов в «Гимне чуме» до философской сатиры с Жижеком о любви в цифровую эпоху — каждое произведение открывает неожиданный ракурс на знакомые темы. «Встреча по-американски» ловит пульс нации в момент политического напряжения, а в тревожной гватемальской истории «Бриэлла» девочка сталкивается с трагедией в одиночестве. Немного черного юмора в конце программы от голландского анимационного трио, показывающего, к чему может привести чрезмерный контроль над экологией.