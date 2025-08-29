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shnit: Worldwide Competition 2

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

Показ программы Worldwide Competition 2 в рамках международного фестиваля короткометражных фильмов shnit worldwide shorts festival 2025. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Эта подборка объединяет истории о боли, принятии, утрате и хрупких связях между людьми. Пакистанский триллер «Не опаздывай, Майра» превращает повседневную ситуацию в борьбу за выживание, а «Круг, круг, круг, круг» исследует эмоциональные руины разрушенной дружбы. В «Мальчике с белой кожей» на плечи ребёнка ложатся чужие надежды, а «Жасминовый чай» — это поэтическое прощание в мире, где время на исходе. От абсурдного обряда инициации до мимолётной близости — каждый фильм затрагивает моменты, которые меняют нас навсегда.

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