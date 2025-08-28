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shnit: Worldwide Competition 1

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

Показ программы Worldwide Competition 1 в рамках международного фестиваля короткометражных фильмов shnit worldwide shorts festival 2025. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Программа международного конкурса Worldwide Competition 1 объединяет шесть ярких историй о личных и культурных трансформациях. От материнского срыва до ритуальной визуальной одиссеи — каждый фильм предлагает уникальный взгляд на внутренние переживания и общественные изменения. Иранская лента «Болур» рассказывает о мужестве и наследии на фоне политических потрясений, а «Отец, отец» из Австралии — о поиске семейных корней через танец. Канадская анимация «Может быть, слоны» с ностальгией возвращает в Найроби 1970-х, исследуя тревожность и взросление. Это насыщенное путешествие сквозь память, идентичность и силу искусства.

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