Показ программы Worldwide Competition 1 в рамках международного фестиваля короткометражных фильмов shnit worldwide shorts festival 2025. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Программа международного конкурса Worldwide Competition 1 объединяет шесть ярких историй о личных и культурных трансформациях. От материнского срыва до ритуальной визуальной одиссеи — каждый фильм предлагает уникальный взгляд на внутренние переживания и общественные изменения. Иранская лента «Болур» рассказывает о мужестве и наследии на фоне политических потрясений, а «Отец, отец» из Австралии — о поиске семейных корней через танец. Канадская анимация «Может быть, слоны» с ностальгией возвращает в Найроби 1970-х, исследуя тревожность и взросление. Это насыщенное путешествие сквозь память, идентичность и силу искусства.