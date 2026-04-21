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Шкатулка-неваляшка

Встречи
8 марта 31, каб.3

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 6+

Про событие

Белая гипсовая неваляшка за пару часов превращается в шкатулку с твоим рисунком. На мастер-классе будешь расписывать форму, разбираться с красками и пробовать разные приёмы — без сложной теории, сразу в процессе. Тебе покажут, как работать с кистями, смешивать цвета и собирать аккуратный результат. Можно сделать спокойно и минималистично, или добавить яркости и деталей — как откликнется. На выходе: — готовая шкатулка; — базовые навыки росписи по гипсу; — вещь, которую можно оставить себе или подарить. Все материалы уже на месте — тебе остаётся просто прийти.

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