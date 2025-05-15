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Секрет нового набора «Уральского Таро»

Политех
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Продолжается сбор на новый сет «Уральских таро», исследования города через призму карт, искусства и мемов от Алексея Шахова. На лекции-презентации в центре внимания будет новая колода. Попутно тебя ждет серия рассуждений о дуальности в городе и мифотворчестве. — Узнаешь, как Алексей сменил идола; — Увидишь, что улучшилось за это время; — Посмотришь новые карты; — Поговоришь о том, как создавалась дуальность в идеях; — Обсудишь безумные идеи Скрепы; — Новая колода будет с собой, при желании даже дадут пощупать; Приятным бонусом станет гадание на Уральском таро от специальной гостьи. Регистрация обязательна!

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