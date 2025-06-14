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Самоколлаж

Синара Центр
Верх-Исетский бульвар, 15/4

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 400₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Выставка «Вне системы координат» исследует границы восприятия пространства. В проект включены произведения художника Вячеслава Колейчука, среди них экспериментальный «самоколлаж» — техника, изобретенная автором. Это произведения, где изображение трансформируется за счёт перестановки его фрагментов, вырезанных по заданной геометрии, без добавления внешних элементов. Так изображения меняются, оставаясь сами собой. На мастер-классе ты сможешь лично пройти путь художника-исследователя: разобрать изображение, трансформировать его форму и собрать заново, задав ему новый смысл. Журналы, распечатки, клей и прочие материалы предоставляются. При желании каждый гость может принести материалы, с которыми хотелось бы поработать: фотография, календарный лист, вырезки из журналов и преобразить их в личный «самоколлаж». Событие проведет Ксения Какшина, мастерица по литью бумаги, коллажистка и создательница мастерской «сенины преколы». Билеты на коллажную мастерскую: 400 руб. — полные, 350 руб. — льготные. Приобретаются на сайте или на кассе. По билету на мероприятие можно посетить все текущие выставки в пространстве Синара Арт.

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