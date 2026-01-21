Листаешь каталоги ювелирных украшений и понимаешь, что всё не то? Может, увидел на фотографии то самое кольцо, но нигде не можете его найти? Или хочешь удивить близкого, сделав серьги своими руками? Ни слова больше. На этом мастер-классе можно удовлетворить любой из этих запросов. Тебе достаточно прийти с идеей и довериться мастеру ювелирных дел. Если идеи нет, то тоже приходи — здесь есть несколько предложений для тебя. Какие украшения можно придумать? -кольцо, -серьги, -подвес на цепочку. Как это будет происходить? Ты сделаешь украшение по своему эскизу из специального воска. Включишь всю свою фантазию: фактура, надпись, форма, натуральные камни - внешний вид зависит полностью от тебя. Затем заготовку передадут специалистам, которые отольют украшение из серебра. Через 5-6 недель получишь украшение, сделанное своими руками. Кольцо/подвес из серебра — 6000р тариф «вместе» 5500р Серьги из серебра — 7000р тариф «вместе» — 6500р Ювелирное свидание — 15000р Запись в тг у организатора.