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Роспись подвесов

Встречи
8 марта 31, каб.3

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 18+

Про событие

Не хватает главного весеннего тренда: стильного обвеса. Подвес на сумку, джинсы, рюкзак, в машину, к айфону, как ты понимаешь, вариантов размещения тьма. Он станет прекрасным весенним артефактом. Материал: полимерная глина. Даша заранее готовит фигуры, которые можно использовать: шарики разных размеров, лошадка, бананы, кубы, сердца. Подбираешь свою пятерку подходящих фигур, а затем отправляешься в творчество акриловыми красками, Даша поможет. Все кисти, краски, всё-всё необходимое предоставят. После росписи, покрываешь изделие эпоксидной смолой и сушишь в лампах. А в финале соберёшь украшение: подберёшь карабин и замшевый шнурок, выберешь цвет. Уходить будешь не только с красивым аксессуаром, но и с ощущением спокойствия и радости от того, что сделал его своими руками.

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