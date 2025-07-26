В городе, рожденном «на железе», где веками ковался суровый уральский характер, всегда находилось место самым нежным чувствам… Екатеринбуржцы влюблялись, встречались и расставались и даже умирали во время любви… Во время прогулки познакомишься с самыми романтичными историями, случившимися в старом Екатеринбурге. Узнаешь, кого можно назвать «уральскими Ромео и Джульеттой», почему судьба четы Тихоцких до сих пор трогает до слез, как произошла первая встреча Якова Свердлова и его верной подруги Клавдии Новгородцевой и многие другие истории любви и верности.