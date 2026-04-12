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Рокот космодрома: как происходит подготовка ракеты к пуску

Кластер у Макаровского, улица Челюскинцев, 60

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 12+

Про событие

На лекции узнаешь, как устроена ракета: от двигателя до системы аварийного спасения, как её собирают и доставляют на старт. Поговоришь об истории Байконура, его масштабах, о том, как создаётся индивидуальное кресло для космонавта и почему каждый полёт начинается задолго до команды «ключ на старт». Спикер: Морозов Евгений Андреевич — руководитель проекта по разработке систем управления ракет с возвращаемыми ступенями в НПО автоматики. Опыт работы в отрасли — более 20 лет. Участник разработки семейства систем управления для ракеты «Союз-2». Непосредственно участвовал в пусках ракет-носителей «Союз-2» со всех космодромов страны. Приходи, чтобы услышать истории от человека, который стоял у истоков управления ракетными полётами. Запись через бота в тг.

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