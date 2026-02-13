В пятницу амурчики из «Ритмики» вылечат разбитые сердца и помогут найти новые знакомства под стремительный бит техно. Отложи дэйтинг приложения и готовься к реальным встречам на вечеринке, где специальный цветовой код браслетов позволит сразу определить цели участников: ищешь ли ты любовь, друзей или просто желаешь провести вечер на танцполе в компании музыки. В делах амурных не пропусти особых техноромантиков ночи: ot.ruk, молодого таланта из Перми, и Сергея Заварницина из лайв-проекта Metaros, также известного на хардтехно-сцене как Bludterror. SERGEY ZAVARNITSIN OT.RUK OXIAGATA HEEX BLWWCK Вход свободный.