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Рейв Средневековья
Черкасская улица, 12
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Срочный гонец от круглого стола рейва! Объявляются техно танцы в стиле средневековья. Да-да, звучит сложно, но поверь, обещает быть весело и незаурядно. Собери известные мемы, немного средневековой амуниции и нарядов (строго по желанию). Организаторы не обещают историческую точность, да и зачем. Но дух средневековой вакханалии и веселья обещают. Ожидай: громкую музыку в лучших традициях техно и рейва, изобилие горячительных напитков и танцев до утра. Приветствуются рыцари, благородные дамы, ну и конечно сказочные персонажи. И помни, драконы не водятся в этих краях уже тысячу лет. *Рыцарям на конях скидка на входе и бесплатное стойло для коня (на хоббихорсеров тоже распространяется).
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