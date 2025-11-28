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«Реплика»: «Сам ты девчонка!»
Верхняя Пышма, улица Александра Козицына, 2
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
В этот раз в рамках проекта «Реплика» познакомишься с произведением Камиллы Магамедовой «Сам ты девчонка!». История о двух детях, которые отправляются в путешествие по Стеклянному шару, чтобы узнать, где взять нового папу для лучшего друга, как вылечить от умирания соседского дедушку и что делать, когда плачет мальчик. «Сам ты девчонка!» — наполненное теплом и светом произведение, которое понравится всем.
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