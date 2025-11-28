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«Реплика»: «Сам ты девчонка!»

Theatrum
Верхняя Пышма, улица Александра Козицына, 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

В этот раз в рамках проекта «Реплика» познакомишься с произведением Камиллы Магамедовой «Сам ты девчонка!». История о двух детях, которые отправляются в путешествие по Стеклянному шару, чтобы узнать, где взять нового папу для лучшего друга, как вылечить от умирания соседского дедушку и что делать, когда плачет мальчик. «Сам ты девчонка!» — наполненное теплом и светом произведение, которое понравится всем.

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