В этот раз в рамках проекта «Реплика» познакомишься с произведением Камиллы Магамедовой «Сам ты девчонка!». История о двух детях, которые отправляются в путешествие по Стеклянному шару, чтобы узнать, где взять нового папу для лучшего друга, как вылечить от умирания соседского дедушку и что делать, когда плачет мальчик. «Сам ты девчонка!» — наполненное теплом и светом произведение, которое понравится всем.