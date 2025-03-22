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Rave with Carlo
Papa Carlo, улица Бориса Ельцина, 3
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Бесплатно
Возраст 0+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Здесь продолжают сочетать кофе и музыку. Утренний кофе-рейв в стиле ethno house, down tempo, new soul. За музыку отвечает Kosmis — любитель кофе и человек, который чувствует ритм так же, как бариста чувствует хороший эспрессо. Правильный звук, правильные люди, правильный кофе. Всё, как ты любишь.
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