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Rave with Carlo

Papa Carlo, улица Бориса Ельцина, 3

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Бесплатно
Возраст 0+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Здесь продолжают сочетать кофе и музыку. Утренний кофе-рейв в стиле ethno house, down tempo, new soul. За музыку отвечает Kosmis — любитель кофе и человек, который чувствует ритм так же, как бариста чувствует хороший эспрессо. Правильный звук, правильные люди, правильный кофе. Всё, как ты любишь.

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