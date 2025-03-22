Здесь продолжают сочетать кофе и музыку. Утренний кофе-рейв в стиле ethno house, down tempo, new soul. За музыку отвечает Kosmis — любитель кофе и человек, который чувствует ритм так же, как бариста чувствует хороший эспрессо. Правильный звук, правильные люди, правильный кофе. Всё, как ты любишь.