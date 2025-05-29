Самоцвет запускает сериальный клуб, на котором будешь обсуждать важные шоу через призму смыслов, формы и контекста: от сценарных решений до визуального языка, от актуальности тем до влияния на массовое сознание. На дискуссию будут звать специальных гостей и экспертов. Первая встреча клуба посвящена финалу «Рассказа служанки» — сериала, который на протяжении восьми лет оставался в эпицентре обсуждений роли женщин в обществе. Шоу показало мрачный мир Гилеада — теократического государства, в котором женщины утратили права и стали инструментом воспроизводства. Но на первом плане всегда была история Джун Осборн — женщины, чья личная борьба стала символом несгибаемости и надежды. Как менялась Джун Осборн от сезона к сезону — и можно ли считать её развитие завершённым? Удалось ли сериалу сохранить драматическую силу и смысловую насыщенность на протяжении всех сезонов? Как визуальный стиль и режиссёрские решения формировали эмоциональное восприятие происходящего? Можно ли считать «Рассказ служанки» главным сериалом 2010-х — и как он повлиял на телевидение и культуру? Ведет клуб кинообозреватель и автор сообщества The Movie Title Елена Родионова. Вход свободный, по регистрации.