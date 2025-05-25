На лекции с помощью настоящего винила ты познакомишься с историей диско 70-х. В конце 1970-х мир музыки переживал не лучшие времена. Рок стал так далёк от народа, что растерял былую славу, а появившийся панк очень быстро сместил его на пьедестале. Америку атаковали слащавые поп-певцы. И вдруг на авансцену вышло диско. Диско - это не просто танцевальная музыка. Оно стало стилем жизни. И предвосхитило 1980-е и 1990-е. Кого обожали на вечеринках и чьи записи стали самыми любимыми на дискотеках? Кто из рок-музыкантов ударился в диско, а кто его возненавидел? Чем отличается американское диско от европейского и отличается ли? Об этом и многом другом ты узнаешь на барной лекции.