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Психосоматика: кризис

Буквально
3 этаж, проспект Ленина, 50

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Александр Петражицкий возвращается с циклом лекций, где рассматривает сферы жизни человека через призму психосоматики. А следующая встреча будет посвящена кризисам. Кризис (с греч.) — это место разделения дорог, момент выбора нового пути и завершения прежнего этапа. В жизни каждого человека бывают поворотные моменты, и то, как он их проживает, зависит от его внутреннего состояния. Чем больше сопротивление переменам, тем сложнее переживается кризис, а спокойное принятие помогает пройти его мягче. На встрече с психологом Александром Петражицким порассуждаешь, как с помощью психосоматики преодолеть кризисные этапы и найти в себе опору в период перемен. Вход бесплатный, регистрация обязательна.

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