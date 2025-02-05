Александр Петражицкий возвращается с циклом лекций, где рассматривает сферы жизни человека через призму психосоматики. А следующая встреча будет посвящена кризисам. Кризис (с греч.) — это место разделения дорог, момент выбора нового пути и завершения прежнего этапа. В жизни каждого человека бывают поворотные моменты, и то, как он их проживает, зависит от его внутреннего состояния. Чем больше сопротивление переменам, тем сложнее переживается кризис, а спокойное принятие помогает пройти его мягче. На встрече с психологом Александром Петражицким порассуждаешь, как с помощью психосоматики преодолеть кризисные этапы и найти в себе опору в период перемен. Вход бесплатный, регистрация обязательна.