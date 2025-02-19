Возраст 18+
Про событие
Зачем люди ставят друг другу границы и называют «абьюзерами»? На лекции тебя ждёт: - Разговорник новой реальности: от абьюза до токсичности. - Новые тренды «обзывательств» из психологии. - Вопрос-ответ. Лекцию ведёт практикующий гештальт-психолог, телесный практик Виктория Гонтаренко. Вход - донат 300р
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи