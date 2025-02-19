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Психологизация общения

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+

Про событие

Зачем люди ставят друг другу границы и называют «абьюзерами»? На лекции тебя ждёт: - Разговорник новой реальности: от абьюза до токсичности. - Новые тренды «обзывательств» из психологии. - Вопрос-ответ. Лекцию ведёт практикующий гештальт-психолог, телесный практик Виктория Гонтаренко. Вход - донат 300р

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