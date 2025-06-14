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Проспект судеб

Старт: площадка перед ТЮЗом, улица Карла Либкнехта, 48

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

На экскурсии ты узнаешь, почему улица Свердлова занимает особое место на карте города и как меняла свой облик на протяжении десятилетий. Участники экскурсии познакомятся с краткой историей Мельковской слободы, вспомнят завод Ятеса, ставший Уралтрансмашем, и фабрику-кухню, превратившуюся в ведущий хлебный комбинат, узнают, что общего между церковью, школой и проектной организацией, где находился «пьяный» гастроном и другие занимательные факты о бывшем Арсеньевском проспекте. Экскурсию проведет Дмитрий Киряев, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга, автор карманных путеводителей по микрорайонам «Вокзальный» и «Завокзальный».

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