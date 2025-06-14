На экскурсии ты узнаешь, почему улица Свердлова занимает особое место на карте города и как меняла свой облик на протяжении десятилетий. Участники экскурсии познакомятся с краткой историей Мельковской слободы, вспомнят завод Ятеса, ставший Уралтрансмашем, и фабрику-кухню, превратившуюся в ведущий хлебный комбинат, узнают, что общего между церковью, школой и проектной организацией, где находился «пьяный» гастроном и другие занимательные факты о бывшем Арсеньевском проспекте. Экскурсию проведет Дмитрий Киряев, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга, автор карманных путеводителей по микрорайонам «Вокзальный» и «Завокзальный».