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  1. Екатеринбург
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Прогулка от абажуров с Алексеем Шаховым

Место встречи будет сообщено после бронирования

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Завершение:

600₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Алексей заряжен снова погулять по локальному стрит-арту, рассказывая как реальные истории, так и мифы, родившиеся по ходу исследования темы уральского уличного искусства. Экскурсия посвящена уличному искусству в разных его формах: от согласованного паблик-арта и монументальных рисунков до стрит-арта и микроинтервенций, которые можно пропустить. На этот раз вернёшься к точке, с которой Алексей не начинал уже почти год. Поговоришь про городскую традицию и поищешь арт поблизости. Для брони места напиши в личные сообщения https://t.me/shakhovAD

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