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Привал Фест

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

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900₽
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Новый формат, обновлённая локация, новые форматы активностей. В этот раз организаторы решили расширить фестиваль за пределы помещения Свободы, поэтому он займёт весь двор (парковки и проезда машин не будет). Будет куча активностей на свежем воздухе. Кузница, ристалище, ковка монет, лучный тир и стрит-фуд точно будут во дворе. В зале будет еще больше места для танцевальных и активных мастер-классов, так же добавили места ярмарке. LIVE Привал феста: ОркестрЪ Тролля УКРАЛИ КЛЕВЕР! Белогорье Double Scotch Лисья Мята Активные мастер-классы Привал-феста: Школа Игра Клинка — Фланкировка. Гельвеция — Студия исторического танца. Moon Cat Tribe — Трайбл-танцы. Shaun the Sheep — традиционные сетовые и степовые ирландские сольные танцы, которые не требуют специальной подготовки. UFlow school — обучение фаершоу. Огни Индии — Индийские танцы.

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