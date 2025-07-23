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Про событие
Бум на тру-крайм, случившийся в 90-е, повторяется сейчас. Вот мы снова обожаем Леонида Каневского и Криминальную Россию, а алгоритмы ютуба подкидывают новые расследования на любой вкус. Но знаешь ли ты, что художники способны составить конкуренцию знаменитым преступникам? «Вендетта в стиле Барокко», «Безумная феерия фей», «Два художника, одна отнятая жизнь» — так могли бы называться серии «Следствие вели» по жизни некоторых художников, о которых поговорят. А ещё узнаешь об аукционе, где каждая картина связана с каким-то преступлением, и услышишь много других, не менее поразительных и захватывающих историй. Ведущий: Лена Белкина, искусствовед Задать вопрос: https://t.me/moment_vstrechi_ekb
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