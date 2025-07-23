ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Преступления в искусстве

Встречи
улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+

Про событие

Бум на тру-крайм, случившийся в 90-е, повторяется сейчас. Вот мы снова обожаем Леонида Каневского и Криминальную Россию, а алгоритмы ютуба подкидывают новые расследования на любой вкус. Но знаешь ли ты, что художники способны составить конкуренцию знаменитым преступникам? «Вендетта в стиле Барокко», «Безумная феерия фей», «Два художника, одна отнятая жизнь» — так могли бы называться серии «Следствие вели» по жизни некоторых художников, о которых поговорят. А ещё узнаешь об аукционе, где каждая картина связана с каким-то преступлением, и услышишь много других, не менее поразительных и захватывающих историй. Ведущий: Лена Белкина, искусствовед Задать вопрос: https://t.me/moment_vstrechi_ekb

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста