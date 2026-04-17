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Про событие
«ПП» — это не про правильное питание, не про пистолет-пулемёт и уж точно не про промышленное предприятие. Это ежегодная вакханалия плохих привычек , где рок, молодость и дух свободы сливаются в один мощный заряд. В 2026 году на сцене выступят: • Пекинский Велосипед (ЕКБ) • маяк (МСК) • Плохие Привычки (ЕКБ) Формат вечера — несколько живых сетов подряд, новая музыка, знакомые треки и живая концертная атмосфера.
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