На лекции познакомишься с творчеством Сергея Соловьева, которое оставило неизгладимый след в истории отечественного кино и проанализируешь ключевые особенности его стиля. Сергей Соловьев — режиссер, чьи фильмы не только захватывают внимание, но и глубоко затрагивают важнейшие вопросы человеческой жизни, судьбы и любви. Его работы, такие как «Чужая белая и рябой», «Асса», «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви» и многие другие, по сей день остаются актуальными и вдохновляют новые поколения кинематографистов. В ходе лекции разберёшься, как Соловьев создает свои уникальные визуальные миры, что стоит за его мощными и многослойными персонажами, а также какой вклад он внес в развитие советского и постсоветского кино. Также обсудишь его подход к работе с актерами, особенности его визуального языка и влияние на российскую культуру. Стоимость по входному билету в Музей: 400 руб. (полный), 200 руб. (льготный).