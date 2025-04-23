Лекция от практикующего психолога Полины Хайдуковой. Что общего у Мерилин Монро, принцессы Дианы и Бритни Спирс? Все трем девушкам (Мерелин Монро посмертно) был поставлен диагноз — пограничное расстройство личности (ПРЛ). Это серьезное психическое расстройство, характеризующееся глубокой эмоциональной нестабильностью, проблемами с самооценкой, импульсивностью и трудностями в отношениях. Это не просто «плохое поведение» или «привлечение внимания» — эмоциональная боль, которую испытывают люди с ПРЛ, реальна и изнурительна. — Это всё манипуляции. — Это проблемы от безделья. — Это результат плохого воспитания. Вот, что часто слышат люди с ПРЛ. Все это — мифы, которые заполонили постсоветское пространство и до сих пор бытуют в сознании общества. Об этом и о том, что в целом представляют собой определенные расстройства личности поговоришь на лекции Встречу проведет преподаватель психологии, практикующий психолог и ДБТ-специалист* Полина Хайдукова. *диалектическая бихевиоральная терапия Вход бесплатный, регистрация обязательна.