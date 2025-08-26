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Поэтика песен Леонида Агутина

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Образовательная платформа «Самоцвет: Школа» приглашает на лекцию о любимом исполнителе всех ценителей русской поп-музыки, кто готов к вечному «хоп-хэй-лалалэй» на Сиреневой луне. Вместе с поэтом, магистром филологии и руководителем творческой платформы «ВЫСЬ» Екатериной Овчинниковой разберёшь творческий путь и особенности поэтического стиля Леонида Агутина. Узнаешь, какими же словами ему удалось покорить столько сердец, и как его лирика, отличающаяся не только междометиями в припеве, стала одной из самых узнаваемых на российской эстраде.

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