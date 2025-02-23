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Подсвечники и канделябры

Встречи
Офис 10, улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Во-первых это красиво. Жечь свечи все очень любят, а в невероятных витиеватых канделябрах тем более. Все материалы и инструменты будут предоставлены, предметы будут тобой расписаны на мастер-классе цветной глиной, ангобой.  После встречи изделия отправятся на два обжига и покрытие глазурями, готовность - 5 недель. Ведущая: Галя Белова, художник-керамист Запись у Софы в личные сообщения группы в ВК https://vk.com/moment_vstrechi или в тг: https://t.me/moment_vstrechi_ekb

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