Подсвечники и канделябры
Офис 10, улица Тургенева, 22
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Во-первых это красиво. Жечь свечи все очень любят, а в невероятных витиеватых канделябрах тем более. Все материалы и инструменты будут предоставлены, предметы будут тобой расписаны на мастер-классе цветной глиной, ангобой. После встречи изделия отправятся на два обжига и покрытие глазурями, готовность - 5 недель. Ведущая: Галя Белова, художник-керамист Запись у Софы в личные сообщения группы в ВК https://vk.com/moment_vstrechi или в тг: https://t.me/moment_vstrechi_ekb
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