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Подарок себе
Тургенева 22, под. 1, каб.215
Начало:
Завершение:
2300₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
На уютном мастер-классе по керамике ты на пару часов забудешь о предновогодней суете и создашь уникальный подарок — себе. Под руководством мастера слепишь из послушной глины уютную чашку для утреннего кофе или изящную вазу для хвойной ветки. Готовую работу заберёшь через 5 недель после обжига — как финальный аккорд праздника. Подари себе несколько часов тишины, творчества и тепла в атмосферном пространстве и приятной компании. Ведущая: художница Галя Белова
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