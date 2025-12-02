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Подарок себе

Встречи
Тургенева 22, под. 1, каб.215

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

На уютном мастер-классе по керамике ты на пару часов забудешь о предновогодней суете и создашь уникальный подарок — себе. Под руководством мастера слепишь из послушной глины уютную чашку для утреннего кофе или изящную вазу для хвойной ветки. Готовую работу заберёшь через 5 недель после обжига — как финальный аккорд праздника. Подари себе несколько часов тишины, творчества и тепла в атмосферном пространстве и приятной компании. Ведущая: художница Галя Белова

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