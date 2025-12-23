Выбор редакции
Почему все помешались на «Щелкунчике»
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Про событие
Осторожно подкрался театральный бум. Конечно, любить театр можно безусловно, всем сердцем. Но чтобы понимать театр, нужны знания. Второй выпуск «Самоцвет: Школы» — «Школа театрального зрителя» посвящен балету «Щелкунчик». Встретишься с Богданом Корольком — помощником художественного руководителя Екатеринбургского балета, балетным критиком, в прошлом — артистом балета. Модерировать встречу будет Анна Васильева — создательница телеграм-канала о культурной жизни Екатеринбурга «Уральская Барышня» и театральная зрительница. На этой встрече обсудишь, что такое классический и современный балет, как стать премьером балета, как понять, что балерина великая, и самый актуальный вопрос предновогоднего сезона: как случилось, что все помешались на балете «Щелкунчик».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи