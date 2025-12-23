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Почему все помешались на «Щелкунчике»

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+

Про событие

Осторожно подкрался театральный бум. Конечно, любить театр можно безусловно, всем сердцем. Но чтобы понимать театр, нужны знания. Второй выпуск «Самоцвет: Школы» — «Школа театрального зрителя» посвящен балету «Щелкунчик». Встретишься с Богданом Корольком — помощником художественного руководителя Екатеринбургского балета, балетным критиком, в прошлом — артистом балета. Модерировать встречу будет Анна Васильева — создательница телеграм-канала о культурной жизни Екатеринбурга «Уральская Барышня» и театральная зрительница. На этой встрече обсудишь, что такое классический и современный балет, как стать премьером балета, как понять, что балерина великая, и самый актуальный вопрос предновогоднего сезона: как случилось, что все помешались на балете «Щелкунчик».

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