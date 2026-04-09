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Почему динозавры не вымерли

Кластер у Макаровского, улица Челюскинцев, 60

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+

Про событие

Вот уже более 2 веков прошло с появления термина «динозавры». И ровно с того момента людей интересует вопрос — куда они делись, почему вымерли. Астероид? Вулканы? Кровожадные млекопитающие? Ядовитые цветы? Вместе с палеозоологом Антоном Кисагуловым разберёшься в этих и других гипотезах о вымирании динозавров. Рассмотришь самые свежие данные палеонтологии, узнаешь что делали рыбы в день падения астероида, почему крокодилы проспали катаклизм, и почему тираннозавр раскачивал лодку экологического равновесия. В общем постараешься ответить на вопрос: почему вымерли динозавры, и как их вымирание повлияло на людей. Запись через бота в тг.

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