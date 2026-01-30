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Только авторский материал, никаких каверов. Только позитив и веселье, никакой нудятины. Кайфовый лайв: Четыре Сыра Перегрузчики Дик Пиг Donny Highway Berton Кайфовый MC — Кирюха Раус Кайфовый DJ — Саня Толстый А так же: — Beer-Pong на кайфовом пивке — ретро-приставки — конкурсы с кайфовыми призами
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