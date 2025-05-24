Pink Floyd — редкий пример, когда эксперименты были интересны широкому кругу слушателей. Интерес к авангарду, проявившийся в творчестве легендарной рок-группы, помог развиться целым направлениям в современной музыке. Начиная как психоделический коллектив, они быстро перешли к исполнению больших форм, музицированию с оркестром, сочинению концептуальных циклов и даже рок-опер. Благодаря своим амбициям, британский квартет смог расширить представления о музыке в целом, показать дееспособность прогрессивного рока и подтвердить на практике, что без эксперимента музыка не движется дальше. Впрочем, а как хорошо ты знаешь творчество Pink Floyd?