Тайны и верования мистических обрядов. В глубинном стремлении постичь загадки бытия рождались сложные ритуалы, призванные установить связь с потусторонним, привлечь удачу, исцелить болезни, предсказать будущее или даже изменить ход событий. Эти обряды — не просто суеверия, а глубоко укоренённые культурные феномены, отражающие коллективные страхи, надежды и представления о мироздании. В преддверии Хеллоуина приходи на захватывающий арт-вечер, посвященный тайнам мистических обрядов. Ты совершишь экскурс от древних языческих ритуалов до городских легенд СССР, обсуждая: — Обряды привлечения благосостояния. — Ритуалы исцеления и здоровья. — Защитную магию и обереги. — Любовную магию. — Феномены приворотов и порчи. Лекция носит культурологический характер, не имея оккультного подтекста. А ещё ты порисуешь свои страхи и магические символы под горячий глинтвейн и сладости. Запись в тг организатора.