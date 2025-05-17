Караоке-баттл с весенними треками. Femme Fatale повторно проведут караоке-лотерею «Песенка спета!» для которой подготовят самый душевный репертуар из возможных. Учти, что для участия перед выступлением необходимо махом выпить три настойки (или моктейль). Это не шутка! Регистрация обязательна.