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Про событие
Караоке-баттл с весенними треками. Femme Fatale повторно проведут караоке-лотерею «Песенка спета!» для которой подготовят самый душевный репертуар из возможных. Учти, что для участия перед выступлением необходимо махом выпить три настойки (или моктейль). Это не шутка! Регистрация обязательна.
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