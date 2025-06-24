Лекция от журналистки и коллекционерки спичечных этикеток и винила Елены Бабушкиной о том, как спичечный коробок стал самым популярным инструментом для рекламы и агитации. Лена расскажет, почему филумения — идеальное медленное хобби для визуалов и ценителей советского дизайна. На лекции изучишь рекламу авиарейсов, гаджетов, здорового образа жизни и поп-культуры через этикетки 60—90-х годов прошлого века. А еще порассуждаешь, как много и как мало изменилось за полсотни лет. Лектор: журналист и редактор, пленочный фотограф, коллекционерка спичечных этикеток и винила Лена Бабушкина.