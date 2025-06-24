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Первый рекламный баннер: История в дизайне советских спичечных этикеток

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция от журналистки и коллекционерки спичечных этикеток и винила Елены Бабушкиной о том, как спичечный коробок стал самым популярным инструментом для рекламы и агитации. Лена расскажет, почему филумения — идеальное медленное хобби для визуалов и ценителей советского дизайна. На лекции изучишь рекламу авиарейсов, гаджетов, здорового образа жизни и поп-культуры через этикетки 60—90-х годов прошлого века. А еще порассуждаешь, как много и как мало изменилось за полсотни лет. Лектор: журналист и редактор, пленочный фотограф, коллекционерка спичечных этикеток и винила Лена Бабушкина.

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